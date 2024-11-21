Art Land Sanat Çalıştayı sergisi Mersin'de açıldı

BU yıl ‘Doğduğu Toprağa Akan Sanat’ mottosuyla Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirilen 3’üncü Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nda üretilen eserler, Bayburt’tan sonra Mersin’de sanatseverlerle buluştu. Mersin’in adını sanatla özdeşleştirmeyi ve toplumda sanat okuryazarlığını güçlendirmeyi amaçlayan projede sanatçılar, dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun küratörlüğünde farklı disiplinlerden eserlere imza attı.

Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önleyerek ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın üçüncüsü 11-18 Ağustos tarihlerinde Kenan Yavuz Etnografya Müzesi iş birliği ile Bayburt Beşpınar köyünde kurulu müzede düzenlenmişti. ‘Doğduğu toprağa akan sanat’ mottosunun müzenin ‘Köklere Dönüş’ mottosuyla birleştiği ve geçmişin kültürünü geleceğe taşıyan çalıştaya bu yıl, farklı disiplinlerden sanatçılar katıldı.

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer’in hayata geçirdiği ve Fırat Neziroğlu’nun küratörlüğünde bu yıl 3.’sü gerçekleşen çalıştayda üretilen eserler, şimdi de bambaşka bir coğrafyanın rengini, kokusunu ve kültürünü Mersin’e taşıyor. Farklı teknikleri kullanarak renklerin tuvale ve kumaşa aktarıldığı çalıştayda ortaya çıkan eserler, 16 Kasım’da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, il protokolü, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Arnica Genel Müdürü Tanju Akyazı, Kenan Yavuz, eşi Serpil Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı. SERGİ 23 KASIM’A KADAR AÇIK KALACAK Açılışta bir konuşma yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın Mersin’e yönelik katkılarını vurgularken sanatın iyileştirici gücüne işaret etti. Çalıştayın bu yıl, kendisinin de daha önce görev yaptığı Bayburt’ta, Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde gerçekleştirilmiş olmasının kültürel iş birliği açısından taşıdığı önemi dile getiren Vali Pehlivan, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer’e sanata katkılarından ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Vali Pehlivan, Bayburt’ta görev yaptığı dönemde birlikte çeşitli sanat projeleri geliştirdikleri Kenan Yavuz’u Mersin’de böyle bir sanat etkinliğinde görmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Çalıştayın ilk iki yılına ev sahipliği yapan Mersin’de tekrar sergi heyecanı yaşamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, sergi hakkında şunları söyledi: “Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önlemek, sanat okuryazarlığını artırmak, bizim için çok önemli bir yeri olan güzel Mersinimizin adını sanatla bütünleştirmek için çıktığımız yolculuğumuzda, sizlerin desteğini hissetmek bizim için paha biçilemez kıymette. Babam Hasan Akın’ın ruhuna saygı duruşu niteliğindeki Arnica Art Land Sanat Çalıştayımızın üçüncüsünü Bayburt’ta, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde yaptık. Kıymetli dostum Kenan Yavuz’un doğduğu köye armağan ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde 11-18 Ağustos tarihleri arasında Fırat Neziroğlu küratörlüğünde gerçekleştirdiğimiz çalıştay, bambaşka coğrafyalardan gelen güzel kalpleri buluşturdu. Fırat Bey’e ve kıymetli sanatçılarımıza huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu sergide çok istediğim, arzuladığım bir başka buluşma da gerçekleşti. Geleceğin sanatçılarıyla buluşmayı, sanat eğitimi alan çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları düzenlemeyi de çalıştayımızın bir parçası haline getirebilmek için çok güzel bir adım attık. Mersin’deki Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören 30’a yakın öğrenci, Bayburt’ta bizimle olan sanatçımız Melike Kara’nın liderliğinde bir çalışma yaptı. Hem atölye çalışmasındaki hevesleri hem de sergi salonunda küratörümüzün anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlemeleri doğru yolda olduğumuzu gösterdi.”

Törenin ardından sergiyi gezen Vali Pehlivan ve tüm konuklar Fırat Neziroğlu’ndan eserlerin hikayesini ayrıntılı bir şekilde dinleme fırsatı buldu. 23 Kasım’a kadar ziyarete açık olan sergide; Bilal Hakan Karakaya, Fırat Neziroğlu, İrem Sena Özen, Melike Kara, Prof. Dr. Mustafa Genç, Özlem Ketenci Çolakoğlu, Pınar Kuseyri, Pınar Tuba Biçmen, Senur Akın Biçer, Doç. Dr. Şehnaz Biçer ve Tuğçe Diri tarafından üretilen eserler yer alıyor.