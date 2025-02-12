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        Yangında evde mahsur kalan 3 çocuk, pencerenin korkuluğu sökülerek kurtarıldı

        MERSİN'de 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye ekipleri demir pencere korkuluklarını sökerek kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:20
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        Yangında evde mahsur kalan 3 çocuk, pencerenin korkuluğu sökülerek kurtarıldı
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        MERSİN’de 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye ekipleri demir pencere korkuluklarını sökerek kurtardı.

        Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki dairede saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerince demir pencere korkulukları sökülerek çıkarıldı. Yabancı uyruklu çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklar oluşurken, annelerinin alışveriş için evden çıktığı, çıkarken kapıyı kilitlediği belirtildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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