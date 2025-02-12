Yangında evde mahsur kalan 3 çocuk, pencerenin korkuluğu sökülerek kurtarıldı

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki dairede saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerince demir pencere korkulukları sökülerek çıkarıldı. Yabancı uyruklu çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklar oluşurken, annelerinin alışveriş için evden çıktığı, çıkarken kapıyı kilitlediği belirtildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

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