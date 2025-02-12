Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1
STAT:Mersin StadyumuHAKEMLER: Seyfettin Yılmaz, Burak Bakırtaş, Ayşenur KarakoçYENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökcan Gelmen, Atakan Aybastı, Mustafa İnan (Dk.
STAT:Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Seyfettin Yılmaz, Burak Bakırtaş, Ayşenur Karakoç
YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökcan Gelmen, Atakan Aybastı, Mustafa İnan (Dk. 66 Serkan Sefil), Ali Doğan, Özgür Sert (Dk. 77 Umut Aydın), İsa Güler (Dk. 66 Cuma Menize), Oğuzhan Akgün (Dk. 88 Furkan Güneş), Uğur Can (Dk. 89 Muhammed Akpınar)
ANKARA DEMİRSPOR: Hüseyin Koç, Erkul Küçük (Dk. Atakan Dama), Enes Albak, Muhammed Yeşil, Burak Yamaç, Kerem Vapurluoğlu (Dk. 67 Ali Efe Çökelek), Furkan Işıkdemir (Dk. 84 Oğuzhan Efe Yılmaz), Ömer Talha Nergiz, Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Tolunay Artuç (Dk. 67 Mehmet Aslanboğa)
GOLLER: Dk. 74 Ömer Talha Nergiz (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Ali Doğan, Ümit Yasin Arslan (Yeni Mersin İdmanyurdu), Ali Efe Çökelek, Hüseyin Koç (Ankara Demirspor)
TFF 2’nci Lig kırmızı grup maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Ankara Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.
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