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        Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1

        STAT:Mersin StadyumuHAKEMLER: Seyfettin Yılmaz, Burak Bakırtaş, Ayşenur KarakoçYENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökcan Gelmen, Atakan Aybastı, Mustafa İnan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:55
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        Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1
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        STAT:Mersin Stadyumu

        HAKEMLER: Seyfettin Yılmaz, Burak Bakırtaş, Ayşenur Karakoç

        YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökcan Gelmen, Atakan Aybastı, Mustafa İnan (Dk. 66 Serkan Sefil), Ali Doğan, Özgür Sert (Dk. 77 Umut Aydın), İsa Güler (Dk. 66 Cuma Menize), Oğuzhan Akgün (Dk. 88 Furkan Güneş), Uğur Can (Dk. 89 Muhammed Akpınar)

        ANKARA DEMİRSPOR: Hüseyin Koç, Erkul Küçük (Dk. Atakan Dama), Enes Albak, Muhammed Yeşil, Burak Yamaç, Kerem Vapurluoğlu (Dk. 67 Ali Efe Çökelek), Furkan Işıkdemir (Dk. 84 Oğuzhan Efe Yılmaz), Ömer Talha Nergiz, Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Tolunay Artuç (Dk. 67 Mehmet Aslanboğa)

        GOLLER: Dk. 74 Ömer Talha Nergiz (Ankara Demirspor)

        SARI KARTLAR: Ali Doğan, Ümit Yasin Arslan (Yeni Mersin İdmanyurdu), Ali Efe Çökelek, Hüseyin Koç (Ankara Demirspor)

        TFF 2’nci Lig kırmızı grup maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Ankara Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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