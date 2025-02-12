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        Mersin Spor - Tofaş: 101-95

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga EdisMERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 27, Pineiro, Efianayi 21, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak 3, Cruz 16, Kairys 6, Canberk Kuş 4TOFAŞ: Reed 23, Özgür Cengiz 6, Perez 17, Yiğitcan Saybir 22, Trifunoviç, Tolga Geçim 15, Berk Demir, Gauzin 1, Pasecniks 4, Bankston 71'İNCİ PERİYOT: 24-23 DEVRE: 45-433'ÜNCÜ PERİYOT: 74-70Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Spor, sahasında Tofaş'ı 101-95 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:40
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        Mersin Spor - Tofaş: 101-95
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Edis

        MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 27, Pineiro, Efianayi 21, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak 3, Cruz 16, Kairys 6, Canberk Kuş 4

        TOFAŞ: Reed 23, Özgür Cengiz 6, Perez 17, Yiğitcan Saybir 22, Trifunoviç, Tolga Geçim 15, Berk Demir, Gauzin 1, Pasecniks 4, Bankston 7

        1’İNCİ PERİYOT: 24-23

        DEVRE: 45-43

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 74-70

        Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Spor, sahasında Tofaş’ı 101-95 yendi. Bu sonuçla Mersin Spor, Şanlıurfa’da düzenlenecek olan dörtlü finale kaldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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