Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Öğrenci servisi karlı yolda devrildi; kaza anı kamerada

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrenci servisi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenci servisi karlı yolda devrildi; kaza anı kamerada
        ABONE OL

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrenci servisi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Servisteki bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kar manzarası çektiği sırada meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

        Kaza, gündüz saatlerinde ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Tozlu-Sorgun kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi, kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza, servisteki bir öğrencinin cep telefonuyla kar manzarası çektiği sırada meydana geldi. Kameraya anbean yansıyan kazada, yaralanan olmadı. Kaza sırasında minibüste bulunan 6 öğrenci, ailelerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı

        Benzer Haberler

        Kazada ölen ödüllü kemancının ailesi, tutuklu sürücünün hak ettiği cezayı a...
        Kazada ölen ödüllü kemancının ailesi, tutuklu sürücünün hak ettiği cezayı a...
        Mersin'de devrilen okul servisindeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı
        Mersin'de devrilen okul servisindeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı
        Mersin Spor - Tofaş: 101-95
        Mersin Spor - Tofaş: 101-95
        Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası
        Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası
        Mersin'de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli sahte kimlik ve p...
        Mersin'de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli sahte kimlik ve p...
        Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1
        Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor: 0-1