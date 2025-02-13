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        Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Ahmet Cingöz dönemi

        TFF 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Ahmet Cingöz ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:50
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        Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Ahmet Cingöz dönemi
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        TFF 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Ahmet Cingöz ile anlaşmaya vardı.

        Ara transfer döneminde 16 futbolcuyu renklerine bağlayan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ahmet Cingöz ile anlaştı. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ahmet Cingöz ile anlaşma sağlamıştır. Modern futbol anlayışı, taktik bilgisi ve oyun disipliniyle takımımıza yeni bir dinamizm katacağımıza inandığımız Ahmet Cingöz’e aramıza hoş geldin diyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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