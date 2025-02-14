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        Balıkçlılık, 9 ylıllık evli çiftin yaşam tarzı oldu

        MERSİN'in Silifke ilçesinde 9 yıllık evli Seher (30) ve Ümit Arı (32) çifti, tekneleriyle her sabah Akdeniz'in mavi sularına açılarak balık tutuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:55
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        Balıkçlılık, 9 ylıllık evli çiftin yaşam tarzı oldu
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde 9 yıllık evli Seher (30) ve Ümit Arı (32) çifti, tekneleriyle her sabah Akdeniz'in mavi sularına açılarak balık tutuyor. Denizin huzur verdiğini söyleyen Seher Arı, "Balıkçılık bizim sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Bizi birbirimize bağlayan en büyük bağlardan biri bu” dedi.

        İlçeye bağlı Boğsak Mahallesi’nde yaşayan ve geçimlerini balıkçılık yaparak sağlayan Seher-Ümit Arı çifti, birbirlerine hem karada hem denizde destek oluyor. Her gün ağlarını hazırlayıp Boğsak Koyu’ndan sabah saatlerinde denize açılan 1 çocuk sahibi 9 yıllık evli çift, yaz-kış demeden ağ seriyor, zorlu şartlarda çalışıyor. Eşinin denize olan tutkusu sayesinde denizle tanışan Seher Arı, onu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

        ' BALIKÇILIK SADECE İŞ DEĞİL, YAŞAM TARZIMIZ’

        Zamanla denize açılmanın kendisi için de bir tutku haline geldiğini kaydeden Seher Arı, “İlk başlarda çok zorlandım ama şimdi işin her aşamasında eşime yardımcı oluyorum. Evet balıkçılık zahmetli bir iş. Ağ temizlemekten iğne takmaya kadar pek çok işte eşime destek oluyorum. Bazen tüm gün denizde oluyoruz. Birlikte Akdeniz’in mavi sularına açılıyoruz. Deniz bize huzur veriyor. Balıkçılık bizim sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Deniz ve balıkçılık bizim ortak tutkumuz. Bizi birbirimize bağlayan en büyük bağlardan biri bu” dedi. Ümit Arı ise, “Eşim balık tutmakta çok şanslı. Ben de onun şansını kullanıyorum. Balıkçılık zor ama severek yapıyoruz. Artık bize zor gelmiyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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