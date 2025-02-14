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        Evde ele geçirilen makak maymunu ve 3 sincap koruma altına alındı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı evde ele geçirilen satışı ve beslenmesi yasak 1 makak maymunu ve 3 sincap koruma altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:50
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        Evde ele geçirilen makak maymunu ve 3 sincap koruma altına alındı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı evde ele geçirilen satışı ve beslenmesi yasak 1 makak maymunu ve 3 sincap koruma altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, merkez Eski Ömerli Mahallesi 1310 Sokak’taki bir adreste yasaklı hayvan satışı yapıldığı yönünde aldı. Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte ihbarın yapıldığı B.Y.U.’ya (27) ait eve baskın yapan ekipler, bahçede kafesler içerisinde 1 makak maymunu ve 3 sincap ile karşılaştı. Neco ismi verilen makak maymunu ile sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından alınarak Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Şüpheli B.Y.U., hakkında 'Yasak ırklı hayvan satışı' suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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