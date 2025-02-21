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        Fırıncıya sokak ortasında silahlı saldırı; o anlar kamerada

        MERSİN'inTarsus ilçesinde fırın işleten Atılgan Terru (53), sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:30
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        Fırıncıya sokak ortasında silahlı saldırı; o anlar kamerada
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde fırın işleten Atılgan Terru (53), sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Terru hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki fırınını açmak için yürüyen Atılgan Terru'ya kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Hedef olduğu kurşunlarla yaralanan Terru, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçarken, Terru'nun bir süredir kendisi gibi lavaş ekmek üreten kişiler tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

        Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Terru'nun yürüdüğü sokağa gelen şüphelinin bir süre bekledikten sonra ateş edip, uzaklaştığı yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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