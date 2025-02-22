Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de üreticinin 'zirai don' nöbeti

        MERSİN'inErdemli ve Silifke ilçelerinde üreticiler, seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de üreticinin 'zirai don' nöbeti
        ABONE OL

        MERSİN'inErdemli ve Silifke ilçelerinde üreticiler, seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı.

        Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, üreticiler de zirai dona karşı seralarda tedbir alıyor. Üreticiler, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek rakımlı bölgelerde, gece yarısından itibaren sobalarını yakarak seralarını 3 derecenin üzerinde tutmaya çalışıyor. Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde domateslerini soğuktan korumak için don nöbeti tutan Ahmet Doğan, meteorolojinin uyarısının ardından seralarında sobalarını yakarak ürünlerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

        'HER YIL, KIŞ AYLARINDA BU NÖBETLERİ TUTUYORUZ'

        Ahmet Doğan, "Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşmesi ile birlikte seralarımızı kontrol ettik ve soğuğa karşı seralarımıza kurmuş olduğumuz sobalarımızı yaktık. Bugün sanırım sabaha kadar hava sıcaklığı düşük olması sebebiyle don nöbeti tutacağız. 1 yıldır üretmeye çalıştığımız ürünlerimizin zarar görmemesi adına her yıl, kış aylarında bu nöbetleri tutuyoruz. İnşallah ürünlerimiz soğuktan etkilenmeden kurtulur. Bütün üreticilerimize kazasız belasız don nöbeti diliyorum" dedi.

        'BİRLİKTE ÇALIŞMAK BİZE GÜÇ VERİYOR'

        Silifke ilçesinde de domates üreticileri don nöbeti tutuyor. 4 dönüm alanda domates yetiştiren İbrahim ve Gülseren Kılbıyık çifti ürünlerinin zarar görmemesi için mücadele ediyor. Gülseren Kılbıyık, zor koşullarda birbirlerine destek olarak bu süreci atlatmaya çalıştıklarını belirtti. Kılbıyık, "Bu işin zorlukları olduğu kadar güzellikleri de var. Birlikte çalışmak bize güç veriyor ve sabırlı bir şekilde gece gündüz seramızla ilgileniyoruz" diye konuştu. Gün içinde meteorolojik verilere göre hazırlık yapan çift, seralarının sıcaklık kontrolünü sabaha kadar sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
        Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Mersin'de çiftçiler zirai dona karşı seralarda soba yaktı
        Mersin'de çiftçiler zirai dona karşı seralarda soba yaktı
        Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Mersin'de soğuk hava nedeniyle borusu patlayan su deposunun çevresi buz tut...
        Mersin'de soğuk hava nedeniyle borusu patlayan su deposunun çevresi buz tut...
        Mersin Mut'ta Çorba Evi'nin açılışı yapıldı
        Mersin Mut'ta Çorba Evi'nin açılışı yapıldı
        AK Parti'li Kıratlı, Mersin'deki eğitim yatırımlarını değerlendirdi
        AK Parti'li Kıratlı, Mersin'deki eğitim yatırımlarını değerlendirdi
        Fırıncıya sokak ortasında silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Fırıncıya sokak ortasında silahlı saldırı; o anlar kamerada