Mersin'de üreticinin 'zirai don' nöbeti

MERSİN'inErdemli ve Silifke ilçelerinde üreticiler, seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, üreticiler de zirai dona karşı seralarda tedbir alıyor. Üreticiler, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek rakımlı bölgelerde, gece yarısından itibaren sobalarını yakarak seralarını 3 derecenin üzerinde tutmaya çalışıyor. Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde domateslerini soğuktan korumak için don nöbeti tutan Ahmet Doğan, meteorolojinin uyarısının ardından seralarında sobalarını yakarak ürünlerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

'HER YIL, KIŞ AYLARINDA BU NÖBETLERİ TUTUYORUZ'

Ahmet Doğan, "Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşmesi ile birlikte seralarımızı kontrol ettik ve soğuğa karşı seralarımıza kurmuş olduğumuz sobalarımızı yaktık. Bugün sanırım sabaha kadar hava sıcaklığı düşük olması sebebiyle don nöbeti tutacağız. 1 yıldır üretmeye çalıştığımız ürünlerimizin zarar görmemesi adına her yıl, kış aylarında bu nöbetleri tutuyoruz. İnşallah ürünlerimiz soğuktan etkilenmeden kurtulur. Bütün üreticilerimize kazasız belasız don nöbeti diliyorum" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAK BİZE GÜÇ VERİYOR'

Silifke ilçesinde de domates üreticileri don nöbeti tutuyor. 4 dönüm alanda domates yetiştiren İbrahim ve Gülseren Kılbıyık çifti ürünlerinin zarar görmemesi için mücadele ediyor. Gülseren Kılbıyık, zor koşullarda birbirlerine destek olarak bu süreci atlatmaya çalıştıklarını belirtti. Kılbıyık, "Bu işin zorlukları olduğu kadar güzellikleri de var. Birlikte çalışmak bize güç veriyor ve sabırlı bir şekilde gece gündüz seramızla ilgileniyoruz" diye konuştu. Gün içinde meteorolojik verilere göre hazırlık yapan çift, seralarının sıcaklık kontrolünü sabaha kadar sürdürdü.