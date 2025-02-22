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        Çiçek açan şeftali ağaçlarını dona karşı tülle sardı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde bir üretici, 'don' uyarısının ardından çiçek açan şeftali ağaçlarının çiçeklerini 'don tülü' adını verdiği yöntemle sardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:55
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        Çiçek açan şeftali ağaçlarını dona karşı tülle sardı
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde bir üretici, 'don' uyarısının ardından çiçek açan şeftali ağaçlarının çiçeklerini 'don tülü' adını verdiği yöntemle sardı. Cihangir Akgül (50), "Bunu, bölgede ilk defa deniyoruz" dedi.

        Mersin'de soğuk hava etkili olurken, meteorolojiden alınan bilgiye göre 25 Şubat'a kadar kentin kırsal kesimlerinde don bekleniyor. Üreticilere tedbir almaları için uyarı yapılırken, Tarsus ilçesinde bir üretici ilginç bir yönteme başvurdu. İlçeye bağlı Köselerli Mahallesi'nde yaklaşık 1750 ağacın olduğu şeftali bahçesinde üretim yapan Ziraat Mühendisi Cihangir Akgül (50), dona karşı ağaçtaki çiçekleri tül ile sardı.

        'BÜTÜN ÇİÇEKLERİ ÖRTMEMİZ İMKANSIZ'

        'Don tülü' adını verdiği yöntemi ilk defa denediğini belirten Cihangir Akgül, "Bölgede şeftali üretimi yapıyorum. Havalar soğudu, don uyarısı verildi. Biz de açan çiçeklerimizi korumak için böyle bir yönteme başvurduk. Tabii ki ağaçtaki bütün çiçekleri örtmemiz imkansız. Ancak bir kısmını korumak istiyoruz. Amaç 20 dal varsa, 5-6 tanesini korumak. Eğer çiçekler zarar görürse, alacağımız ürünün rekoltesi de düşecektir. Bunu, bölgede ilk defa deniyoruz. Umarım hava çok soğuk ve sert geçmez" dedi. Bazı üreticiler de dona karşı soba ya da ateş yakarak önlem almaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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