Boru patlayınca akan su dondu, güzel görüntüler oluştu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde patlayan sulama borusundan akan su, soğuk hava ile birlikte dondu. Rüzgar ile savrulan donmuş su ve buz tutan depo, güzel görüntüler oluşturdu.

Erdemli ilçesinden 30 kilometre uzaklıktaki yüksek kesimlerdeki Karaahmetli Mahallesi'nde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştü. İlçede don gözlenirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MESKİ) ait su deposunun olduğu binanın önünden geçen sulama suyu borusu patladı. Patlamanın etkisiyle borudan fışkıran su, rüzgarla birlikte çevreye saçıldı. Bina ve bahçesini dolduran su, eksi 3 dereceye bulan havada dondu. Çevresindeki evler ve yeşile bürünmüş bahçelerin arasında buz tutan depo ile rüzgar ile savrulan donmuş su, mahalle sakinleri tarafından görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.