Çimsa ÇBK Mersin - Fenerbahçe Opet: 72-66
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih GülerÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 17, Asena Yalçın 4, Feride Şevval Akalan, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14 FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 27, Meesseman 12, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 3, Badiane 9, Ayşe Yılmaz1'İNCİ PERİYOT: 24-13DEVRE: 41-323'ÜNCÜ PERİYOT: 58-42Basketbol Kadınlar Süper Ligi 23'üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Opet'i 72-66 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Fatih Güler
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 17, Asena Yalçın 4, Feride Şevval Akalan, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 27, Meesseman 12, Tilbe Şenyürek 6, Allemand 3, Badiane 9, Ayşe Yılmaz
1’İNCİ PERİYOT: 24-13
DEVRE: 41-32
3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-42
Basketbol Kadınlar Süper Ligi 23’üncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Opet’i 72-66 yendi.
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