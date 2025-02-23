Silifke'de yılın 12 ayı çilek üretimi

MERSİN'in Silifke ilçesinde 12 ay üretimi devam eden çileğin kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde, kış ortasında da üretim devam ediyor. İlçede 10 bin dönüm arazide 50 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Çileğin yaklaşık 5 bin tonu, Rusya başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu ve talebe göre çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Kış aylarında örtü altında üretilen çilekler özenle toplanıp paketleniyor. 150 liradan alıcı bulan çilek Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan yoğun talep görüyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde çilek üreticisi Murat Mavi, "Silifke'de topraksız çilek üretimi yapıyoruz. 8 bin metrekare alanda 120 bin kök dikimimiz var ve yaklaşık 100 ton bir hasat bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı ihracat yapıyoruz, özellikle Arap Yarımadası'ndan, Katar, Dubai ve Suudi Arabistan'dan ciddi talep var. Senede 8-9 ay boyunca hasat yapıyoruz. Bu süreçte yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sunuyoruz. Çileğimizin coğrafi tescilli ürünümüz olması, uluslararası pazarda daha fazla talep görmesini sağladı" dedi.

'COĞRAFİ TESCİL ALDIKTAN SONRA DAHA FAZLA TALEP GÖRMEYE BAŞLADI'

Ziraat Mühendisi Ali Böyür ise "8 dekarlık alanda topraksız tarım yapmaktayız. Danışmanlığını ve takibini üstlendiğim serada 100 binden fazla dikimimiz var. Dönüm başına ortalama 12-15 ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Topladığımız çilekler, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Silifke çileği, coğrafi tescil aldıktan sonra daha fazla talep görmeye başladı. Bu durum, üretimimizi ve pazarlamamızı olumlu yönde etkiledi. Çileğimizin satış fiyatı, kalitesine ve ambalajına göre 120-150 TL arasında değişiyor" diye konuştu.