Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kaza kamerada

Bu arada kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı’nda meydana geldi. Y.Ö.’nün (19) kontrolünü yitirdiği 33 NTC 34 plakalı otomobil, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin otomobilden çıkarttığı Y.Ö., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.