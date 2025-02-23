Mahmut Arıkan: Yapacak çok işimiz var

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Yapacağımız çok iş var. Yeterli toplantı yapacağız, çok sahada olacağız. Başarıyı sağlamak için planlanmış, sonuçları ve getirileri belli olan somut adımlar atacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Mersin’de 8’inci İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Partililerin yer aldığı kongrede konuşan Arıkan, çalışma tempolarını artıracaklarını söyledi.

Saadet Partisi'ni iktidara getireceklerini dile getiren Arıkan, “İşte bugün Mersin’imiz için yeni bir dönem başlıyor. Şimdi var gücümüzle çalışacağız. Mersin, Saadet iktidarının parlayan bir yıldızı olacak inşallah. Yapacağımız çok iş var. Yeterli toplantı yapacağız çok sahada olacağız. Başarıyı sağlamak için planlanmış, sonuçları ve getirileri belli olan somut adımlar atacağız" diye konuştu.

Gençlik ve kadın kollarına destek vereceklerini belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Gençlerimiz çalışacak, bizler de onlarla gece gündüz demeden emek ve destek vereceğiz. Kadın kollarımızın çalışmalarını artıracak ve onların yanında duracağız. Milli Görüş kadınların emeği ve heyecanıyla buluştukça Saadet iktidarının kapıları açılır. Bütün bunları yaparken de söylemlerimiz tutarlı olacak. Üçüncüsü, dersimize iyi çalışacağız. Sokağın nabzını daima dinleyeceğiz. İnsanlarımıza Saadet iktidarını anlatmak ve ikna etmekle mükellefiz."

Konuşmaların ardından partiye katılan yeni üyelere rozet takıldı. Arıkan, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.