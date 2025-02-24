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        Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama

        MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:40
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        Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama
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        MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Takip ile 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması sonucunda Mersin merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Kastamonu ve Tokat'ta şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin 13'ü sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol olmak üzere serbest bırakıldı. 1 şüpheli de ifadesinin ardından salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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