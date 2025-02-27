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        Mersin'de TIR devrildi; 2 ölü

        MERSİN'in Mut ilçesinde devrilen TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:45
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        Mersin'de TIR devrildi; 2 ölü
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        MERSİN’in Mut ilçesinde devrilen TIR’daki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Yapıntı Mahallesi D-715 kara yolunda meydana geldi. Selahattin Koçoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 35 CBP 874 plakalı alçı yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada, TIR şoförü Selahattin Koçoğlu ile yanındaki Muhterem Topçu hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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