Mersin'de TIR devrildi; 2 ölü
MERSİN'in Mut ilçesinde devrilen TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti.
MERSİN’in Mut ilçesinde devrilen TIR’daki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Yapıntı Mahallesi D-715 kara yolunda meydana geldi. Selahattin Koçoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 35 CBP 874 plakalı alçı yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada, TIR şoförü Selahattin Koçoğlu ile yanındaki Muhterem Topçu hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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