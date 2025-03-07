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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin - Bodrum Basketbol: 103-43

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer BorÇBK MERSİN: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, İkra Durmaz 3, Pelin Derya Bilgiç 12BODRUM BASKETBOL: Selin Tekin 9, Sıla Tunçdemir, Ayşenaz Harma 7, Azra Arçelik 5, İdil Yavuz 4, Zümra Küçük 9, Elif Bati 4, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Belçim Naz Şahinkanat 2 1'İNCİ PERİYOT: 21-7DEVRE: 45-143'ÜNCÜ PERİYOT: 75-29BASKETBOL Kadınlar Süper Ligi'nin 25'inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 103-43 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:55
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        ÇBK Mersin - Bodrum Basketbol: 103-43
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, İkra Durmaz 3, Pelin Derya Bilgiç 12

        BODRUM BASKETBOL: Selin Tekin 9, Sıla Tunçdemir, Ayşenaz Harma 7, Azra Arçelik 5, İdil Yavuz 4, Zümra Küçük 9, Elif Bati 4, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Belçim Naz Şahinkanat 2

        1’İNCİ PERİYOT: 21-7

        DEVRE: 45-14

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-29

        BASKETBOL Kadınlar Süper Ligi’nin 25’inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 103-43 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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