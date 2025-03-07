ÇBK Mersin - Bodrum Basketbol: 103-43
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer BorÇBK MERSİN: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, İkra Durmaz 3, Pelin Derya Bilgiç 12BODRUM BASKETBOL: Selin Tekin 9, Sıla Tunçdemir, Ayşenaz Harma 7, Azra Arçelik 5, İdil Yavuz 4, Zümra Küçük 9, Elif Bati 4, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Belçim Naz Şahinkanat 2 1'İNCİ PERİYOT: 21-7DEVRE: 45-143'ÜNCÜ PERİYOT: 75-29BASKETBOL Kadınlar Süper Ligi'nin 25'inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 103-43 mağlup etti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, İkra Durmaz 3, Pelin Derya Bilgiç 12
BODRUM BASKETBOL: Selin Tekin 9, Sıla Tunçdemir, Ayşenaz Harma 7, Azra Arçelik 5, İdil Yavuz 4, Zümra Küçük 9, Elif Bati 4, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Belçim Naz Şahinkanat 2
1’İNCİ PERİYOT: 21-7
DEVRE: 45-14
3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-29
BASKETBOL Kadınlar Süper Ligi’nin 25’inci haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 103-43 mağlup etti.
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