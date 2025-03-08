Akkuyu NGS sahasında 8 Mart dolayısıyla etkinlik düzenlendi

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasında Akkuyu Nükleer A.Ş.'de çalışan kadın mühendislerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin inşasında ve devreye alınmaya hazırlanmasında kadınların oynadığı aktif rol vurgulandı.

Etkinlikte Rusya'nın önde gelen teknik üniversitelerinde eğitim gören kadın mühendisler, nükleer sektördeki profesyonel yollarının başlangıcına dair hikayelerini anlatarak eğitimlerini, nükleer güç santralinde çalışmanın özelliklerini ve nükleer güç santrallerinin güvenilir bir şekilde işletilmesine hazırlanmada kadınların oynadığı rolü aktardı.

Akkuyu NGS sahasının en yüksek noktasından, paletli vinçlerinden birinin bulunduğu alana 1'inci Güç Ünite'nin kara pompa istasyonundan NGS işletme personelinin eğitildiği eğitim merkezine kadar pek çok önemli nokta ziyaret edildi.

AKkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve etkinlik dolayısıyla yaptığı açıklamada “Bugün Akkuyu NGS sahasında 4.000'den fazla kadın çalışıyor. Rosatom Devlet Kuruluşu'nun Akkuyu NGS projesinin yürütülmesinden sorumlu şirketi olan AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'de çalışanların yaklaşık üçte biri kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımız, resmi görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmenin ve projeye yüksek katılımın yanı sıra, Rosatom'un çeşitli girişimlerinde yer alıyor ve biz de onları aktif olarak destekliyoruz. Bunlar arasında Rosatom kadın topluluğunun kadın uzmanlarının etkinlikleri, uluslararası mentorluk oturumları ve Uluslararası Nükleer Endüstride Kadın Forumu toplantıları gibi önemli organizasyonlar yer alıyor. Akkuyu NGS'nin kadınları sadece iş süreçlerinde yer almakla kalmıyor, aynı zamanda araştırma-geliştirme ve proje faaliyetlerinde de kendilerini gösteriyor. Şirketimizin bazı kadın çalışanları, sektörün prestijli takdir programı 'Rosatom Yılın İnsanı' tarafından farklı yıllarda ödüllendirildi" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Elektrik Birimi Röle Koruma Uzmanı Elif Başak Günay, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde çalışmanın hem gurur hem de büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi. Günay, nükleer endüstrinin ileri teknolojilerle çalışma fırsatı sunduğunu ve bilgi yoğun mesleklerde kadınlara yeni ufuklar açtığını da vurgulayarak, bu alanda kariyer hayali kuran kızları zorluklardan korkmamaya, azim göstermeye, yeni şeyler öğrenmeye ve başarıya giden yolda birbirlerini desteklemeye çağırdı.