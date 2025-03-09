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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor - Beşiktaş: 93 - 99

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Tevfik Akdamar 2BEŞİKTAŞ: Allman 19, Matheus 7, Plavsiç 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Sleva 19, Kerem Konan, Terry 91'İNCİ PERİYOT: 26-18 DEVRE: 50-463'ÜNCÜ PERİYOT: 76-705 FAUL: Kartal Özmızrak, Emre Tanışan (MKS), Sleva (Beşiktaş) Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:35
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        Mersin Spor - Beşiktaş: 93 - 99
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

        MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Tevfik Akdamar 2

        BEŞİKTAŞ: Allman 19, Matheus 7, Plavsiç 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Sleva 19, Kerem Konan, Terry 9

        1’İNCİ PERİYOT: 26-18

        DEVRE: 50-46

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-70

        5 FAUL: Kartal Özmızrak, Emre Tanışan (MKS), Sleva (Beşiktaş)

        Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20’nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 99-93 kazandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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