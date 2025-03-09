Mersin Spor - Beşiktaş: 93 - 99
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Tevfik Akdamar 2BEŞİKTAŞ: Allman 19, Matheus 7, Plavsiç 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Sleva 19, Kerem Konan, Terry 91'İNCİ PERİYOT: 26-18 DEVRE: 50-463'ÜNCÜ PERİYOT: 76-705 FAUL: Kartal Özmızrak, Emre Tanışan (MKS), Sleva (Beşiktaş) Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş'ı konuk etti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Tevfik Akdamar 2
BEŞİKTAŞ: Allman 19, Matheus 7, Plavsiç 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Sleva 19, Kerem Konan, Terry 9
1’İNCİ PERİYOT: 26-18
DEVRE: 50-46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-70
5 FAUL: Kartal Özmızrak, Emre Tanışan (MKS), Sleva (Beşiktaş)
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20’nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 99-93 kazandı.
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