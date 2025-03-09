Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928: 0-0
STAT:Mersin StadyumuHAKEMLER: Burak Demirkan, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Turan ÇelikYENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan (Dk.
STAT:Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Burak Demirkan, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Turan Çelik
YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan (Dk. 70 Gökcan Gelmen), Alper Uludağ, Atakan Aybastı, Ali Doğan, Özgür Sert (Dk. 88 Mustafa İnan), Cuma Menize (Dk. 70 Uğur Can), Oğuzhan Akgün, Muhammed Akpınar (Dk. 84 İsa Güler), Umut Aydın (Dk. 84 Furkan Güneş),
BUCASPOR 1928: Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Emir Bilgin (Dk. 84 Şerif Doğan), Emre Erdem, Cebrail İrtürk (Dk. 68 Mehmet Uğurlu), Emre Nefiz (Dk. 68 Nizamettin Çalışkan), Çağrı Ortakaya, Mecit Deniz, Zeki Yıldırım, Yasin Öztekin, İsmail Odabaşı (Dk. 30 Osman Işıklı)
SARI KARTLAR: Özgür Sert, Muhammet Akpınar, Ümit Yasin Arslan (Yeni Mersin İdmanyurdu), Cebrail İrtürk, Osman Işıklı (Bucaspor 1928)
2’nci Lig Kırmızı Grup 25’inci hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Bucaspor 1928 ile 0-0 berabere kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.