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        Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu

        MERSİN'de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Abdullah Akbaş (24), yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:05
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        Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
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        MERSİN’de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Abdullah Akbaş (24), yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 1011. Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, apartman sakini Abdullah Akbaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Akbaş hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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