Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 1011. Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, apartman sakini Abdullah Akbaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Akbaş hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

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