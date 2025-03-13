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        Mersin'de hasat edilen ilk erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a gönderildi

        MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altı erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a ihraç edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:30
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        Mersin'de hasat edilen ilk erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a gönderildi
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altı erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a ihraç edildi.

        Silifke ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde örtü altı erik hasadı, soğuk hava nedeniyle 20 gün geç başladı. İlk hasatta üreticiler 10 kilo erik topladı. Yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erkenci erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.

        Tüccar Cihan Kaplan, topladıkları eriklerin şu an yurt içindeki büyükşehirlere, yurt dışı pazarında ise Dubai ve Katar’a ihraç edildiğini söyledi. Kaptan, "Normal şartlarda hasat gecikmeseydi, erken ihracat olsaydı kilosu 5 bin 500 TL'ye gidiyordu ancak şu an fiyatlar 2 bin ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan yine de memnunuz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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