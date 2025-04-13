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        Silifke'de don yüzünden rekoltesi düşen erik hasadı başladı; kilosu 450 liradan satılıyor

        MERSİN'in Silifke ilçesinde baharın habercisi olan bahçelerdeki erik hasadı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:30
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        Silifke'de don yüzünden rekoltesi düşen erik hasadı başladı; kilosu 450 liradan satılıyor
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde baharın habercisi olan bahçelerdeki erik hasadı başladı. Don nedeniyle rekoltesi düşük kalan erik, kilosu 450 liradan alıcı buluyor.

        İlçe genelinde 6 bin 500 dekarda üretilen eriğin hasadı başladı. Baharın habercisi erikler, kalitesine göre kilosu 150 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Paketlenen ürünler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.

        Yaklaşık 35 yıldır erik üretimi yapan Zeynep Akay, bu yıl yaşanan verim düşüklüğüne dikkat çekti. Akay, “10 dönümlük arazimizde her yıl yaklaşık 12 ton erik hasat ediyorduk. Ancak bu yıl, kışın soğuk ve sert geçmesi nedeniyle sadece 2 ton ürün alabildik. İşçi maliyetlerini de göz önünde bulundurunca bu sezon bizler için oldukça zor geçti” dedi.

        'TALEP VAR AMA YETERİNCE KARŞILAYAMIYORUZ'

        Erik tüccarı Burhan Özgen ise ihracat sürecindeki sıkıntılardan bahsetti. Özgen, “4-5 yıldır erik ticareti yapıyorum. Ancak bu yıl rekolte geçen senenin üçte biri kadar. İhracat yeni başladı; Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine erik gönderiyoruz. Ancak fiyatlar çok düşük ve karşı taraf daha kaliteli ürün talep ediyor. Fiyat vermedikleri için zorluk yaşıyoruz. Hem biz tüccarlar hem de üreticiler bu süreçten etkileniyoruz. Talep var ama henüz yeterince karşılayamıyoruz. Umarım sezonun ilerleyen günleri daha verimli geçer. İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olur” dedi.

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