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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi

AA

Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapımı ve onarımı süren öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün açıklamasına göre, Vali Pehlivan, yenileme çalışmasının yapıldığı Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki yaklaşık 1000 kişilik yurdu ziyaret etti.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde inşaatı süren 2 bin 500 kişilik öğrenci yurdunda da incelemede bulunan Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldı.

Vali Pehlivan, gençlere sunulan her çalışmanın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar tamamlandığında üniversite eğitimleri için ilimizi tercih eden öğrencilerimizin, modern hale dönüştürülen yurtlarımızda kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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