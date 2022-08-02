Mersin'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

S.K. idaresindeki 33 AJL 331 panelvan, Erdemli-Ayrancı kara yolu Koyuncu Mahallesi'nde petrol ofisine girmek için manevra yaptığı sırada, Halil Cücü'nün kullandığı 33 V 4306 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Panelvan sürücüsü S.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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