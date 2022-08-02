Mersin'de yaş meyve ve sebze sektörü ihracatı değerlendirildi

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MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 46'sını karşıladıklarını belirtti.

Gürüz, bir oteldeki basın toplantısında, 2022'nin ilk 6 ayında yapılan yaş meyve ve sebze ihracatını değerlendirdi.

Dış satımın geçen yıla göre arttığını belirten Gürüz, "Türkiye'nin 2021'in ilk 6 ayında 2 milyon 295 bin ton olan yaş meyve ve sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12'lik artışla 2 milyon 581 bin tona yükseldi." dedi.

Gürüz, en çok ihraç edilen ürünler sıralamasında limon, mandalina ve domatesin yer aldığını ifade ederek, en çok dış satımın da Rusya, Almanya, Irak, Ukrayna, Romanya'ya yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin geçen yılın ilk yarısında 714 bin ton olan narenciye ihracatının bu yılın ilk 6 ayında yüzde 43 artarak 1 milyon 23 bin tona ulaştığını aktaran Gürüz, şunları kaydetti:

"Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye'deki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 46'sını gerçekleştiriyoruz. Bizden sonra Antalya, Ege, Uludağ, Doğu Karadeniz'deki birlikler de dış satım yapıyor ama neredeyse Türkiye'nin dış satımının yarıya yakınını biz, tek başımıza AKİB olarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye narenciye ihracatının da yüzde 68'ini AKİB olarak yapıyoruz."

Yaş meyve ve sebze sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu işaret eden Gürüz, 20-22 Ekim'de Antalya'da üçüncü kez düzenlenecek Yaş Sebze ve Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik Fuarı Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nı destekleyeceklerini vurguladı.

AntExpo Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Murat Özer de 20-22 Ekim'de Türkiye'nin ilk ve tek yaş meyve sebze fuarının 3. kez kapılarını açacağını belirtti.

Türkiye olarak çok iyi bir platform sağlayabilecek durumda olduklarını ifade eden Özer, "Yaş meyve sebze sektörünün Türkiye'deki vitrini olacak. Bu sene yaş meyve sebze sektöründeki ilerlemeyle beraber acenteler daha aktif çalışıyorlar. Fuar için 18 farklı ülkeden 160 alıcı netleşti. Global konferanslar bu sene ilk kez fuarla eş zamanlı düzenlenecek." ifadelerini kullandı.





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