Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, araçlarında 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine durdurdukları ticari araçta detaylı arama yapan ekipler, kapıların iç bölümlerine, ön konsola ve ilk yardım çantasına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçtaki H.B, M.K. ve V.G. gözaltına alındı.

Uygulamada durdurulan otomobilde de 385,1 gram esrar, 405 sentetik hap ve 3,4 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, B.Ö. ve R.K'yi gözaltına aldı.

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