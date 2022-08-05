Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" başlatıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve 15 Ağustos öncesinde eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme 2" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.





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