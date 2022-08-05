Mersin'de ikametin kurşunlanmasıyla ilgili aranan şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Toroslar ilçesinde, bir kişinin evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesinde yaşayan E.E'nin ikametinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili şüpheli olarak belirlenen R.Ç. teknik ve fiziki takip sonucu ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan R.Ç'nin evinde, 5 tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 252 fişek ele geçirildi.



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