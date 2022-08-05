Mersin Valisi Pehlivan, MTOSB'de düzenlenen toplantıya katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) sanayicilerle bir araya geldi.

MTOSB'den yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, bir fabrikada MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve sanayicilerle bir toplantı yaptı.

Pehlivan burada sanayicilerin taleplerini dinledi ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, her ay gerçekleştirilen sanayici buluşmalarının ikincisini Vali Pehlivan başkanlığında yaptıklarını belirtti.



Vali Pehlivan, toplantının ardından bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.