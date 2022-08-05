Mersin'de bir ayda 3 bin 335 kadın, KADES hakkında bilgilendirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, temmuzda 3 bin 335 kişiye, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerle özel ve resmi kurumlarda kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Temmuz ayında gerçekleştirilen çalışmalarla 3 bin 335 kadın bilgilendirildi.

Çalışmalar kapsamında, uygulamanın kadınların telefonlarına yüklenmesi konusunda da yardımcı olundu.



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