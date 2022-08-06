Mersin'de şehidin anısına yapılan çeşmenin bakımı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit Uzman Onbaşı Sabri Acem'in anısına yapılan çeşmenin bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehit Acem anısına 2016'da yapılan çeşmenin bakım ve çevre düzenlenmesi gerçekleştirildi.

İlçe protokolünün katılımıyla çeşmenin başında dua edildi, kurdele kesildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, şehitlere saygılarının ifadesi olarak çeşme yaptıklarını belirtti.



Uzman Onbaşı Sabri Acem 2016'da Diyarbakır'daki jandarma karakoluna terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.



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