Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Tarsus Belediyespor Kulübüne meclis kararıyla 400 bin liralık destek sağlandığını duyurdu.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı meclis toplantısında Tarsus Belediyespor Kulübü'ne 400 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl binlerce öğrenciye kurs imkanı sunduklarını belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.