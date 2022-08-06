Silifke Belediye Başkanı Altunok, pazar esnafını ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Gökbelen Mahallesi'nde kurulan üretici pazarını ziyaret etti.

Üreticiler ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altunok, mahalle muhtarı Mustafa Gölgeli'den bilgi aldı.

Başkan Altunok açıklamasında, özellikle kırsal mahallelerde en büyük sorununun yeni yolların açılması, mevcut yolların bakım-onarımı ve asfaltlanması olduğunu belirtti.

Bu konuda belediye ekiplerinin planlı bir şekilde tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye çalıştığını belirten Altunok, "İmkanlarımız dahilinde kırsalından merkezine, deniz sahilinden yaylalarımıza kadar olan tüm bölgede yaşayan insanlarımızı belediye hizmetlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.



Başkan Altunok ziyareti sırasında çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.



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