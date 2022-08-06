Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Belen Mahallesi'nde yaşayan Ali Kumbul (30), evinin yanındaki tavuklara bakmak isterken husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Kumbul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumbul'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.