Mersin'de tekstil mühendisi kadın, yünlerden tablo yapıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan tekstil mühendisi Seçil Coşgun, rengarenk yünleri tablolara dönüştürüyor.

Mesleğini sanatla buluşturan Coşgun, atölyesinde iğne yardımıyla yünleri kullanarak tablolar yapıyor.

Bursa ve Mersin'de düzenlenen sergilerde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunma fırsatı yakalayan Coşgun, tablolarıyla uluslararası fuar ve sergilere katılmayı hedefliyor.

Seçil Coşgun, AA muhabirine, mesleğiyle sanatı birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tekstil sektöründe korunması gereken bir malzeme türü olan yünün, el sanatlarına da değer kattığını aktaran Coşgun, "Eserlerimin özelliği, cam veya benzeri başka bir şeyle kapalı olmaması. Materyali dokunulabilir ve hissedilebilir olması çok önemli. İnsanlar eserlerime yakından bakıp, o yünü hissettiklerinde inanılmaz bir keyif alıyorlar. Farklı gelmesi onları mutlu ediyor." diye konuştu.

Coşgun, yaptığı el emeği tablolarla uluslararası fuar ve sergilere katılarak, kullandığı tekniği yaymayı istediğini kaydetti.

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