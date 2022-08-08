Mersin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.



İ.B'nin Meşelik Mahallesi'ndeki ikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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