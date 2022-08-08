Silifke'de lavanta hasadı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen lavanta için hasat etkinliği düzenlendi.
Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, Çaltıbozkır Mahallesi'nde oluşturulan lavanta bahçesinde hasat yapıldı.
Lavantalar, Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy ve katılımcılar tarafından toplandı.
Altunok, hasattaki konuşmasında, bahçenin oluşturulmasına katkı sunan Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Derneğine teşekkür etti.
İlçedeki lavanta üretiminin geliştiğini belirten Altunok, "İlçemiz turizmine katkı sunan lavanta, aynı zamanda bölgeye ekonomik değer katıyor. Belediye olarak her zaman ilçenin marka değerine destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.