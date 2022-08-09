Bakan Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu:

AA

Bakan Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu:

MERSİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin sondaj filosunun "en güçlüsü" olan Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacağını belirterek, "Biz ne haklarımızdan ne de 'Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz." dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgililerin katılımıyla Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde, dördüncü ultra derin sondaj gemisini ilk sondajına göndermenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fatih sondaj gemisiyle başlayan, Yavuz ve Kanuni ile devam eden sondaj çalışmalarında "yeni bir sayfanın açıldığını" ifade eden Dönmez, "Filomuzun en güçlüsü yedinci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine doğru yola çıkacak. Buradaki görev süresi yaklaşık 2 ay olarak planlandı."diye konuştu.

Bakan Dönmez, Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacağını anlatarak, "Açılan kuyular, daha önce yaptığımız sismik verilerin doğrulanması ve yer altındaki yapıların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak." dedi.

Karadeniz gazının keşfinin, azim, sabır ve kararlılıkla atılan her adımın hedefe ulaşacağını gösterdiğini dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Hem içeride hem dışarıda sayısız engellerle karşılaştık. Türlü zorluklara göğüs gerdik ancak yılmadık, pes etmedik, inandık. Zatıalilerinizin de desteğiyle bir yola, hayale baş koyduk. Bugün geriye dönüp baktığımızda katlandığımız her sıkıntının nasıl kutsal bir amaca hizmet ettiğini daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Bugün, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle inşallah yeni müjdelerin arifesindeyiz. İnşallah buradan da milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur."

- Testleri başarıyla tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni sondaj gemisinin geçen hafta Taşucu Limanının yaklaşık 20 kilometre açıklarında sondaj öncesi son test operasyonlarını yaptığını belirterek, sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerinin başarıyla tamamladığını bildirdi.

Abdülhamid Han'ın 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Dönmez, "11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan, Büyük Okyanus'ta bulunan Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor. 238 metre uzunluğuyla yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip. 200 mürettebatımız Türkiye'nin yeni sondaj gemisinde gece gündüz demeden ter dökecek." şeklinde konuştu.

- "Ne haklarımızdan ne de 'Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz"

Dönmez, Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için Akdeniz'de görev yapan gemilerin de Karadeniz'e çekildiğine işaret ederek, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin, Fatih'in açtığı kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiğini anlattı.

Türkiye'nin haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Gemilerimizi Karadeniz'e çektiğimiz için 'Türkiye'nin Akdeniz'den vazgeçtiği, baskı ve yıldırmalara boyun eğdiği' şeklinde mesnetsiz bir sürü iddia ortaya atıldı maalesef. Biz, dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Yalan yanlış iddialarla Türkiye'nin yoluna taş koyduğunu zannedenlere cevabımızı bugün burada, hep birlikte veriyoruz. Biz ne haklarımızdan ne de 'Mavi Vatan'ın bir karışından vazgeçeriz. Türkiye bugün kendi egemenlik haklarıyla ilgili bir konuda haklı davasından vazgeçmiyor, her platformda bunu korkmadan dile getirebiliyorsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlığı sayesindedir."

Fatih Dönmez, Karadeniz gazını 2023'te milletle buluşturmak için yürütülen çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, "Fatih, Yavuz ve Kanuni, ilk faz üretim için gereken 10 kuyunun açılması, alt ve üst tamamlama işlemlerine devam ediyor. Diğer yandan karadaki gaz işleme tesisimizin inşası da planlarımız çerçevesinde ilerliyor. 5 kilometrelik sığ deniz boru hattı serimi tamamlandı. Yaklaşık 170 kilometrelik derin deniz tabanındaki boru seriminin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay derin deniz tarafındaki boru serimini tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Petrol, doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinin sadece denizde değil karada da yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Dönmez, "2022 yılı için rezerv ekleme hedefimiz 71 milyon varildi ancak bu yıl içerisinde keşfettiğimiz ve orada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Esma Çevik'in ismini verdiğimiz sahamızla 2022'in ilk çeyreğinde ilave rezerv rakamımız şimdiden 110 milyon varile ulaştı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

flaş
YEREL HABERLER flaş
Mersin'de her gün mahalleye gelen kargayı esnaf besliyor
YEREL HABERLER Mersin'de her gün mahalleye gelen kargayı esnaf ...
Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi
YEREL HABERLER Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi
Mersin'de beyaz incir hasadı başladı
YEREL HABERLER Mersin'de beyaz incir hasadı başladı
Mersin Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Mersin Ticaret Borsası
2 ölümlü kazaya neden olan sürücü, 2'nci kez yapılan itiraz üzerine tutuklandı
YEREL HABERLER 2 ölümlü kazaya neden olan sürücü, 2'nci kez yapılan ...
Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın ...
Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı sona erdi
YEREL HABERLER Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı sona erdi
Silifke'de lavanta hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Silifke'de lavanta hasadı yapıldı
GÜNCELLEME - Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu"nda yakalanan 5 şüpheli salıverildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu"nda ...
ÇBK'lı oyuncular 4 kupayı da istiyor 
YEREL HABERLER ÇBK'lı oyuncular 4 kupayı da istiyor 
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları, bu sezon 4 kupa hedefliyor
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyun kurucuları, ...
İçel İdmanyurdu'nda isim değişikliği
YEREL HABERLER İçel İdmanyurdu'nda isim değişikliği
Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi
Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi
YEREL HABERLER Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin ...
2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar
YEREL HABERLER 2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi ...
Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ...
Mersin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan ...
Motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsünün serbest kalmasına tepki
YEREL HABERLER Motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada araç ...
Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu"nda yakalanan 5 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu"nda yakalanan 5 ...
Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi ...
Mersin'de tekstil mühendisi kadın, yünlerden tablo yapıyor
YEREL HABERLER Mersin'de tekstil mühendisi kadın, yünlerden tablo ...
Çukurova Bölgesel Havalimanı 3-4 ay içinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Çukurova Bölgesel Havalimanı 3-4 ay içinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.