Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'dan, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret

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MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yalçın ziyaretinde, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan ve personellerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Yalçın, orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yangın yönünden üzücü olayların olmadığı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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