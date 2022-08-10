Mersin'de üreticilere İyi Tarım Uygulamaları anlatıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde "Turunçgillerde İyi Tarım Uygulamaları İle Kazancınız Bol Olsun Projesi"nin bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda üreticilere proje hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, burada, İyi Tarım Uygulamaları'na her zaman destek verdiklerini, çalışmaları üreticilere anlatmaya devam edeceklerini belirtti.



Ziraat mühendisi Fatih Yıldırım da katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda üreticilere maske, tulum, eldiven ve budama makası dağıtıldı.

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