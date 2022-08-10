Mersin'de kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmaları sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı mahallelerde kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Hal, Gündoğdu ve Yeni mahallelerindeki kaldırımlarda başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler, kaldırımlarındaki bazı kilit taşları yeniliyor, bazılarını da onarıyor.

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