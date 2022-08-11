Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

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MERSİN (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patrik Maşalyan Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Pehlivan daha sonra Maşalyan ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Ziyarette çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

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