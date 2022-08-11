Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, futbolcularla buluştu

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Silifke Belediyespor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Altunok, sezon hazırlıklarına Ünal Ünüvar Spor Tesisleri'ndeki antrenmanla başlayan takımı ziyaret etti.

Yöneticiler, teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Altunok, takıma üst liglere çıkması için gereken desteği vereceklerini aktardı.

Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek de şampiyon olacaklarına inandıklarını kaydetti.

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