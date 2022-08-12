Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili konuştu:

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili, "İnşallah hayırlı haberle 40 gün, bilemediniz iki ay içinde biz bir duyacağız ki 'Akdeniz başkalarının da keşfettiği gibi bizim geç kaldığımız ama keşfettikten sonra da enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir coğrafyadır.' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kirişci, makamında ziyaret ettiği Vali Ali Hamza Pehlivan'dan kentteki projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kirişci, İl Başkanı Cesim Ercik ile bir araya geldi.

Kirişci, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersinlilere selamlarını getirdiğini söyledi.

Bakan Kirişci, 2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret ederek, bunun milli bir mesele olduğunu dile getirdi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerine uğurlandığını anımsatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Yaşı müsait olmayan kardeşlerim belki hatırlayamayabilir. Bu ülkede öyle sondaj çalışması veya bu sondaj çalışmaları için bir geminin kiralanması, bunların hepsi hayaldi. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma yapan gemimiz var. Bunların mülk sahibiyiz. En son aldığınız gemi dünyada bir ilk. Yedinci nesil bir gemi. Bu gemi, o günkü tören sonrası demir aldı. İnşallah hayırlı haberle 40 gün, bilemediniz 2 ay içinde biz bir duyacağız ki 'Akdeniz başkalarının da keşfettiği gibi bizim geç kaldığımız ama keşfettikten sonra da enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir coğrafyadır.' diyeceğiz. Tıpkı Karadeniz'deki doğal gaz gibi."

Kirişci, geminin uğurlandığı törende, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinden, Adana'da 1948 yılında keşfedilen bir kuyunun daha sonra kapatıldığı bilgisini aldığını belirtti.

Adana'nın bir anda petrolle, doğal gazla anıldığını, Mersin'in Abdülhamid Han gemisine ev sahipliği yaptığını anlatan Kirişci, "Kendi enerjinizi yerlileştirmek, millileştirmek elbette önemli ama bu vizyonu kim ortaya koydu? Bu duruşu kim sergiledi? Biz, başkaları gibi kulağımızın üstüne yatıp dışarıdan gelen talimatlara 'olur efendim, baş üstüne efendim, emir anlaşılmıştır efendim' demiş olsaydık bugünkü yaşadığımız sıkıntıların pek çoğunu belki yaşamazdık ama kapı kulu olmaya devam ederdik." diye konuştu.

- Tahıl koridoru

Bakan Kirişci, Türkiye'nin dünyada haysiyetli, şerefli, başı dik, sözü ve sohbeti dinlenilir bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına değinen Kirişci, "İki ülke birbirine girmiş. Adeta içinden çıkılamaz bir hal almış olan tahıl koridorunda Birleşmiş Milletler'den sonra bu işe moderatörlük, bu işe ağabeylik yapan Türkiye ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur." dedi.

"Mavi Vatan"ın önemine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu, bizim onlarla falan sınırlanacak bir ülke olmadığımızı, bölgesel bir oyuncu olmanın ötesine geçtiğimizi artık küresel bir oyuncu olduğumuzu gösteriyor. Bundan dolayı da şu 2023 seçimleri önemli. Futbolda ligden düşme vardır malumunuz. Allah muhafaza bizi ligden düşürmek isteyen çevreler var. Bizim bu 'Süper Lig'de olmamızdan, burada oyuncu olmamızdan, takımımızın bulunmasından, teknik direktörümüzün varlığından rahatsız olanlar var. Onlar olursa olsun ama biz millet olarak bunun şuurunda olmalıyız. Eksiğimiz, noksanımız yok mu? Var. Ekonomik sıkıntılarımız yok mu? Var."

Kirişci, Allah'ın izniyle parti teşkilatının bu seçimleri de yine başarılı bir sürece dönüştürüp 15 seçimden sonra 16'ncısını da başarıyla gerçekleştirirse Türkiye'yi kimsenin tutma şansı olmayacağını vurguladı.

AK Parti'den sonra MHP Mersin İl Başkanlığını da ziyaret eden Kirişci, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve partililerle görüştü.

Ziyaretlerinde Kirişci'ye, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve diğer ilgililer eşlik etti.

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