Mersin'de iki otomobilin çarpışma anı kamerada

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öğretmenler Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Ölen ya da yaralanan olmayan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.















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