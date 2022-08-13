Anamur'da polis "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlattı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, düğün salonları ve eğlence mekanlarını ziyaret edip, etkinliklerle çevreye atış açılmaması uyarısında bulundu.

Bu kapsamda başlatılan "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlatan polis, broşür dağıttı.

Çalışmanın, ilçe genelinde süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.