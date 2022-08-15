Mersin'de 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

Kale Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, kimsenin olmadığı belirlenen ahşap binadaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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